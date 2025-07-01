Ισόβια κάθειρξη στον κρεοπώλη για τη δολοφονία του 31χρονου στο Μεσολόγγι

Σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε ο 50χρονος κρεοπώλης για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Η έδρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στο Αγρίνιο αποδέχτηκε την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε ζητήσει την καταδίκη του για την δολοφονία του φίλου του, με τον οποίο θα πήγαιναν για κυνήγι.

Αρχικά, έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και στη συνέχεια, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, αναφέρει το voria.gr.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης προσπάθησαν να πείσουν για ελαφρυντικά, ωστόσο η Εισαγγελέας πρότεινε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, λέγοντας ότι ήδη έχει ακουστεί ότι υπήρχαν καταγγελίες ότι κακοποιούσε σκυλιά, πράγμα που αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο, αν και οι δικηγόροι υπεράσπισης το χαρακτήρισαν πυροτέχνημα της υποστήριξης της κατηγορίας για να απωλεσθεί η περίπτωση ελαφρυντικών.

Η εισαγγελέας, βάσει των μαρτυριών και όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το έγκλημα και μάλιστα το είχε προσχεδιάσει, με κίνητρο τα χρήματα που είχε δανείσει ο Μπάμπης στον κρεοπώλη και τα οποία εκείνος δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Προκειμένου να αποφύγει την πίεση από τον Μπάμπη, αλλά και την επιστροφή των χρημάτων, παρέσυρε τον νεαρό στον κάμπο με την δικαιολογία ότι θα πάνε για κυνήγι και τον σκότωσε με το ίδιο του το όπλο, το οποίο στη συνέχεια εξαφάνισε, μαζί με το κινητό του νεαρού.

Στην αίθουσα υπήρξε και μια σχετική ένταση μεταξύ των συγγενών του κατηγορούμενου και του Μπάμπη, όταν μια συγγενής του κατηγορούμενου είπε ότι «ο δολοφόνος είναι έξω», πράγμα που εξόργισε την μητέρα του Μπάμπη, η οποία ζήτησε να κατονομαστεί.

Πηγή: skai.gr

