Δολοφονία Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι: Ενοχος ο κρεοπώλης

Με την ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αγρινίου για ενοχή του κατηγορούμενου 50χρου κρεοπώλη έπεσε σήμερα η αυλαία του Πρωτόδικου Δικαστηρίου για τη δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου, τον Ιανουάριο του 2024, στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα μάλιστα με το aixmi-news, ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση ατάραχος χωρίς καμία αντίδραση.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης προσπάθησαν να πείσουν για ελαφρυντικά, ωστόσο η Εισαγγελέας πρότεινε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, λέγοντας ότι ήδη έχει ακουστεί ότι υπήρχαν καταγγελίες ότι κακοποιούσε σκυλιά, πράγμα που αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο, αν και οι δικηγόροι υπεράσπισης το χαρακτήρισαν πυροτέχνημα της υποστήριξης της κατηγορίας για να απωλεσθεί η περίπτωση ελαφρυντικών.

Η Εισαγγελέας, βάσει των μαρτυριών και όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το έγκλημα και μάλιστα το είχε προσχεδιάσει, με κίνητρο τα χρήματα που είχε δανείσει ο Μπάμπης στον κρεοπώλη και τα οποία εκείνος δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Προκειμένου να αποφύγει την πίεση από τον Μπάμπη, αλλά και την επιστροφή των χρημάτων, παρέσυρε τον νεαρό στον κάμπο με την δικαιολογία ότι θα πάνε για κυνήγι και τον σκότωσε με το ίδιο του το όπλο, το οποίο στη συνέχεια εξαφάνισε, μαζί με το κινητό του νεαρού.

Το Δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συνεδριάσει για να αποφασίσει σχετικά με τα ελαφρυντικά.

Στην αίθουσα υπήρξε και μια σχετική ένταση μεταξύ των συγγενών του κατηγορούμενου και του Μπάμπη, όταν μια συγγενής του κατηγορούμενου είπε ότι «ο δολοφόνος είναι έξω» , πράγμα που εξόργισε την μητέρα του Μπάμπη, η οποία ζήτησε να κατονομαστεί.

Χθες, η μητέρα του Μπάμπη εξερράγη όταν ειπώθηκε ότι η ίδια γνώριζε για το ραντεβού του γιου της και ήξερε που βρισκόταν.

Με αυτό ενδεχομένως η υπεράσπιση ήθελε να δείξει ότι υπήρχε κάποια έκνομη πράξη, καθώς στην αίθουσα είχε ακουστεί ότι ο Μπάμπης ασχολούνταν με την αναζήτηση αρχαίων.

