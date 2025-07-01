Δύο (2) ανήλικοι ηλικίας 15 και 17 ετών συνελήφθησαν βραδινές ώρες της Κυριακής (29/6) στον Πειραιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Πειραιά, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται ύποπτα και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι ανήλικοι απέρριψαν σε κάδο ανακύκλωσης σακίδιο και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις και περισυνέλεξαν το σακίδιο εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

497 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

52 γραμμ. κοκαΐνης,

18 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,

316 δισκία ecstasy,

43 γραμμ. θρυμματισμένων δισκίων ecstasy και

43 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου οι οποίοι ενημερώθηκαν για το συμβάν και κατόπιν αξιοποίησης των περιγραφών, εντόπισαν και συνέλαβαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή του Πειραιά.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.760 ευρώ.

Επιπλέον σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

