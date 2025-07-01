Μια παιδίατρος βρέθηκε την σωστή ώρα στο αεροδρόμιο της Ρόδου και έσωσε τη ζωή ενός 65χρονου τουρίστα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, κάνοντας του ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια απινίδωση.

Ο λόγος για την Όλγα Τζέτζη, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε πόσο σημαντικό είναι γνωρίζουμε όλοι μας πρώτες βοήθειες ενώ μίλησε και για την εμπειρία αυτή, την οποία όπως λέει, για 20 χρόνια που είναι γιατρός δεν είχε ξαναζήσει.

«Οι πρώτες βοήθειες είναι μέρος της πρόληψης και είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο οι γιατροί αλλά και κάθε πολίτης μικρός και μεγάλος. Ευτυχώς που πριν από 10 μέρες είχα κάνει επανάληψη τις πρώτες βοήθειες», αναφέρει αρχικά.

Και περιγράφει: «Οι κόρες μου άκουσαν την έκκληση για βοήθεια και μου είπαν ‘’μαμά σε παρακαλώ τρέξε, ζητάει βοήθεια μια κυρία’’. Νομίζω μπορούμε να εμπνεύσουμε όλους τους εφήβους να μάθουν πρώτες βοήθειες, υπάρχουν ήδη μαθήματα στο σχολείο».

Όπως επισημαίνει: «Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, ήταν δύσκολη υπόθεση. Παρά την ΚΑΡΠΑ, παρά τις απινιδώσεις, έβλεπα τον κύριο με το μελανό χρώμα και σε κάποια στιγμή, επειδή έχω μεγάλη πίστη στο Θεό, έκανα την προσευχή μου να ζήσει. Όταν πήρε ανάσα το συναίσθημά μου ήταν κάτι πρωτόγνωρο, μια μοναδική εμπειρία. Είμαι ευγνώμον που διάλεξα να ακολουθήσω την ιατρική. 20 χρόνια ασκώ την ιατρική και ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε τέτοια κατάσταση και αισθάνθηκα πως τον έσωσα και κατά δύναμη, τήρησα τον όρκο του Ιπποκράτη».

Για την κατάσταση της υγείας του άνδρα αναφέρει πως «χτες ήταν στη ΜΕΘ και σήμερα από την καρδιολογική κλινική μου είπαν ότι είναι καλά και ότι μπήκε να κάνει την στεφανιογραφία του», ενώ τόνισε πως θα ήθελε να τον γνωρίσει.



Πηγή: skai.gr

