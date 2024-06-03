Χωρίς τέλος φαίνεται ότι ήταν το δράμα του μόλις 2,5 ετών κοριτσιού στο Ηράκλειο, που ζούσε με την 21χρονη μητέρα του και τον 23χρονο Παλαιστίνιο σύντροφό της.

Το μικρό παιδί εκτός από τους ξυλοδαρμούς, δεν λάμβανε προσοχή και φροντίδα καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν το ίδιο με εκείνο που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους πριν λίγες ημέρες. Τότε μια περαστική που είδε το παιδί ειδοποίησε την Αστυνομία.

Όπως γράφει το cretalive.gr είχε διαπιστωθεί τότε, η μητέρα του παιδιού είχε αναθέσει στον Παλαιστίνιο σύντροφό της να προσέχει το κοριτσάκι, ωστόσο για λόγους που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, το παιδί διέφυγε της προσοχής του άνδρα και βρέθηκε μόνο στο δρόμο.

Τότε μητέρα και σύντροφος είχαν συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται ενώπιον της Ανακρίτριας, με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τους, για ενδοοικογενειακή βία κατ' εξακολούθηση με την μορφή της μεθοδευμένες πρόκλησης έντονου σωματικού πόνου, επικίνδυνης για την υγεία και συνέργεια.

Όμως αυτή η περίπτωση κακοποίησης δεν είναι η πρώτη υπόθεση για την οποία το κοριτσάκι και το οικογενειακό του περιβάλλον απασχολεί τις Αρχές. Πριν από λίγες ημέρες, το κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του,

Πηγή: skai.gr

