Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο λιμεναρχείο Ωρωπού για δύο περιστατικά με θαλάσσια σπορ.

Οι αρχές ενημερώθηκαν πρώτα, για μια γυναίκα η οποία τραυματίστηκε όταν έπεσε από την ιστιοσανίδα (kite surf) και τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Ωρωπού Αττικής.

Αμέσως αναχώρησε για την περιοχή ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε τη γυναίκα να έχει ήδη μεταφερθεί στην ακτή από λουόμενους.

Κατά δήλωση της είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και στο πόδι της και μεταφέρθηκε από δημοτικό ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Ωρωπού.

Επίσης, χθες τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Ωρωπού για την ύπαρξη ενός αναποδογυρισμένου θαλάσσιου ποδηλάτου, με 5 επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή Ωρωπού Αττικής.

Αμέσως για την περιοχή αναχώρησαν ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος (Τ/Χ), ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο προς παροχή τυχόν συνδρομής.

Το ταχύπλοο εντόπισε, περισυνέλεξε και μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή τους πέντε επιβαίνοντες, όλους καλά στην υγεία τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Το θαλάσσιο ποδήλατο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ξηρά.

Πηγή: skai.gr

