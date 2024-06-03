Ένα απίστευτο περιστατικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αστυνομία χθες το απόγευμα στο Βόλο, όταν οι γονείς μωρού που τηλεφώνησαν αναζητούσαν το μωρό τους, που το είχαν χάσει.

Όπως καταγράφει το TheNewspaper.gr τελικά από την έρευνα προέκυψε ότι το είχαν ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητο.

Το παιδί εξετάστηκε από παιδίατρο ο οποίος διασπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειαζόταν η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι γονείς του παιδιού πάντως ευχαρίστησαν την ομάδα ΔΙΑΣ για την άμεση ανταπόκριση και βοήθεια τους.

