Διώξεις στην 21χρονη μητέρα και τον 23χρονο σύντροφό της ασκήθηκε για τον ξυλοδαρμό του νηπίου 2,5 ετών την περασμένη Παρασκευή σε περιοχή του Ηρακλείου.

Συνελήφθησαν και οι δύο ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr σε βάρος του 23χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία κατ' εξακολούθηση με τη μορφή της μεθοδευμένης πρόκλησης έντονου σωματικού πόνου, επικίνδυνης για την υγεία, σε βάρος ανήλικου θύματος.

Σε βάρος της 21χρονης μητέρας ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια στην ανωτέρω πράξη και έκθεση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση.

Η δίωξη στον 23χρονο είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν περίοικος στην περιοχή του Πόρου, άκουσε για ακόμα μία φορά τις φωνές του βασανισμένου παιδιού, και κάλεσε την άμεση δράση.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις όπου διαπιστώθηκαν τα εμφανή σημάδια στο σώμα του, που αποκάλυψαν την κακοποίηση που βίωνε -είναι χαρακτηριστικό πως ήταν χτυπημένο και στο κεφάλι.

Μάλιστα εντοπίστηκαν και παλαιότερα σημάδια από χτυπήματα και όλα δείχνουν ότι ζούσε σε ένα περιβάλλον άκρως ακατάλληλο και επικίνδυνο ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

Με εισαγγελική εντολή, η επιμέλεια του παιδιού δόθηκε προσωρινά στον παππού και τη γιαγιά από την πλευρά της μητέρας.

Πηγή: skai.gr

