Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποφάσισε σήμερα να κάνει δεκτό το αίτημα των συνηγόρων του Πέτρου Φιλιππίδη για αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα δίκης για τις δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών συναδέλφων του, πράξεις για τις οποίες σε πρώτο βαθμό ο ηθοποιός είχε καταδικασθεί σε κάθειρξη 8 ετών με αναστολή.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Πέτρος Φιλιππίδης προσκόμισε στην έδρα χαρτί από τους δύο δικηγόρους του Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Κικής Πακιρτζίδου, με το οποίο ζητούσε να αναβληθεί η διαδικασία καθώς και οι δύο δήλωσαν κώλυμα να παραβρεθούν λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων που έχουν αναλάβει στην επαρχία. Αίτημα που η εισαγγελέας έδρας χαρακτήρισε αιτιολογημένο.

Παρά τις αντιρρήσεις των συνηγόρων υποστήριξης των κατηγοριών, οι οποίοι θεωρούσαν πως αντί για αναβολή θα μπορούσε να γίνει διακοπή, τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να δώσει την αιτούμενη αναβολή και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 11 Νοεμβρίου του 2024.

Θυμίζουμε ότι σε πρώτο βαθμό ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών από την πρώτη και βαρύτερη κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση που αντιμετώπιζε, αλλά είχε κριθεί ένοχος για τις δυο απόπειρες βιασμού.

Η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2023 και με αυτή είχε επιβληθεί κάθειρξη 8 ετών με αναστολή ως και την εκδίκαση της έφεσης στον ηθοποιό για τις δυο πράξεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος.

Ο ίδιος βγαίνοντας από το εφετείο σταματώντας για λίγο στις κάμερες που βρίσκονταν εκεί είπε πως θα μιλήσει για όλα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.