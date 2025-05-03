Σε διαρροές από το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης αλλά και από οικιακά πηγάδια αποδίδονται οι ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σε τουλάχιστον εννέα κατοικίες στην περιοχή των Βουτών Ηρακλείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το φαινόμενο δείχνει να σταθεροποιείται μετά τη διακοπή της υδροδότησης της περιοχής. Τα συνεργεία προχωρούν στην αντικατάσταση των παλιών σωληνώσεων.

Συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζουν αδιάκοπα τις εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στο χωριό Βούτες, όπου το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν ξαφνικά ρηγματώσεις σε σπίτια και δρόμους.

Η διαδικασία αποστράγγισης του εδάφους βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους σε περισσότερα από 20 υπόσκαφα πηγάδια της περιοχής, στο πλαίσιο των ενεργειών παρακολούθησης και αποκατάστασης του προβλήματος.

Αν και οι αρχές έχουν καλέσει τους ιδιοκτήτες εννέα σπιτιών στην περιοχή, που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα προς χρήση, να τα εγκαταλείψουν, οι περισσότεροι εξακολουθούν να μένουν σε αυτά.

Στην περιοχή συνεργεία εγκαθιστούν προσωρινό εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης, ώστε να μην μείνουν χωρίς νερό οι κάτοικοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.