Καρέ - καρέ η απόπειρα δολοφονίας του 29χρονου στο Ηράκλειο- Η ανατριχιαστική λάμψη του πυροβολισμού- Βίντεο Ελλάδα 08:30, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δύο βίντεο - ντοκουμέντο με όλα όσα συνέβησαν πριν και μετά τον πυροβολισμό στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ηρακλείου-Τυμπακίου