Ηράκλειο: Εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο στο Αρκαλοχώρι, μετά από πυρκαγιά

Επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα για την κατάσβεση πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε κατάστημα με αγροτικά εφόδια στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Άμεσα έφτασαν, με πέντε οχήματα, συνολικά 12 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, ωστόσο στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το κατάστημα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

