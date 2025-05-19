Βέροια: Σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικά πυρά

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βέροιας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει, σήμερα, η δίκη του 37χρονου αστυνομικού, από τα πυρά του οποίου έχασε τη ζωή του ο 16χρονος ρομά Κώστας Φραγκούλης, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, τον Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός, με βαθμό αστυφύλακα, διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών.

Στο βούλευμα περιγράφεται αναλυτικά το χρονικό της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι ο 16χρονος αποχώρησε με το Ι.Χ. φορτηγάκι του πατέρα του από βενζινάδικο, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει.

Ο αστυνομικός είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ενόψει της δίκης, συγγενείς, φίλοι και μέλη της κοινότητας ρομά έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Βέροιας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

