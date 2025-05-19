Βόλος: Οδηγός τραυμάτισε και εγκατέλειψε διανομέα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Γιάννη Δήμου και Κύπρου στον Βόλο, με θύμα έναν 40χρονο διανομέα.

Ο άνδρας κινούνταν με το δίκυκλο του επί της οδού Κύπρου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. όχημα, το οποίο φέρεται να παραβίασε την προτεραιότητα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο διανομέας να εκτιναχθεί στον αέρα και να καταλήξει βαριά τραυματισμένος στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του Ι.Χ. δεν σταμάτησε, εγκαταλείποντας τον τραυματία στο σημείο του ατυχήματος χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 40χρονο στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου και τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού έχει αναλάβει η Τροχαία Βόλου.

Πηγή: skai.gr

