Σοκάρει η πτώση νεαρού άνδρα, ξημερώματα Δευτέρας (19.05.2025), από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων» στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 64 στους Αμπελόκηπους.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, οπότε και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για πτώση ατόμου από το πολυόροφο κτίριο κατοικιών στους Αμπελόκηπους.

Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πληρώματα της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε στην ταράτσα παρακείμενου σούπερ μάρκετ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα 25 ετών, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Τα κλιμάκια άμεσης ανάγκης, απομάκρυναν τη σορό του άτυχου άνδρα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, τη στιγμή που η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις για το τραγικό αυτό συμβάν. Μαρτυρίες αναφέρουν, πως ο νεαρός φέρεται να διασκέδαζε στο εστιατόριο-μπαρ που βρίσκεται στην κορυφή του Πύργου Απόλλων.

Η αστυνομία ερευνά σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, χωρίς να αποκλείει άλλες αιτίες.

Πηγή: skai.gr

