Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν εκ νέου να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχειρούν να σπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να πλησιάζουν τις εισόδους του αερολιμένα και τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να περάσουν την κλούβα των αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, επικράτησαν πρωτοφανείς σκηνές στο «Ν. Καζαντζάκης», όταν ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλει στις εγκαταστάσεις, φτάνοντας ακόμη και στον χώρο της πίστας, όπως καταγράφουν αποκλειστικές εικόνες του Neakriti.gr. Οι δύο προσαχθέντες που είχαν μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η αρχική εισβολή οδήγησε τις αρχές σε άμεση αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, με τουλάχιστον δέκα πτήσεις να ακυρώνονται. Λίγο πριν τις 17:00, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας να ξεκινήσει η διαδικασία μερικής αποκατάστασης της λειτουργίας. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και γι' αυτό θέλουν να πυκνώσουν την παρουσία τους κοντά στο αεροδρόμιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.