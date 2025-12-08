Τροχαίο στην παλαιά εθνική Λαμίας-Αθηνών: Συγκρούστηκαν 2 νταλίκες και ένα Ι.Χ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, στο τμήμα από την Αμφίκλεια προς την Κάτω Τιθορέα, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο νταλίκες και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Φορτηγό εξετράπη της πορείας του σε ολισθηρό δρόμο τη νύχτα στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, νταλίκα με πολωνικές πινακίδες που είχε κατεύθυνση προς τη Λαμία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερη νταλίκα που κατευθυνόταν προς την Αθήνα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα με τις ξένες πινακίδες να διπλώσει στη μέση του δρόμου και να παρασύρει εκτός δρόμου ένα Ι.Χ. που ακολουθούσε την ελληνική νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Έλληνα οδηγό της δεύτερης νταλίκας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας και στη συνέχεια στο nοσοκομείο Λαμίας, με σοβαρά κατάγματα στα πόδια. Ο οδηγός της νταλίκας με τις πολωνικές πινακίδες τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι επιβάτες του Ι.Χ. δεν έπαθαν τίποτα.

Την ώρα του ατυχήματος στο συγκεκριμένο σημείο επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες, ενώ η παλαιά εθνική οδός Λαμίας-Αθηνών είχε αυξημένο όγκο κυκλοφορίας, καθώς μεγάλο μέρος των οχημάτων από Λαμία προς Αθήνα διοχετεύεται από εκεί λόγω του αποκλεισμού της ΠΑΘΕ από τα μπλόκα των αγροτών.

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο νύχτα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο όχημα.

Χρειάστηκε περισσότερο από μία ώρα για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ενώ αμέσως μετά τη σύγκρουση σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμα και την προσέγγιση των ασθενοφόρων για την παραλαβή των τραυματιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.