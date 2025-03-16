Ηράκλειο: Ανείπωτη θλίψη στο μνημόσυνο για τον μικρό Άγγελο

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, στο μνημόσυνο για τον μικρό Άγγελο, με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

Η τραγωδία που έζησε των τριών ετών αγόρι, που κακοποιήθηκε βάναυσα και μέσω της δωρεάς οργάνων έδωσε ζωή σε συνανθρώπους μας, εξακολουθεί να συγκινεί και η τέλεση του μνημοσύνου ήταν αυθόρμητη πρωτοβουλία πολιτών, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Πηγή Φωτογραφιών: cretalive

Υπενθυμίζεται ότι ο τρίχρονος Άγγελος είχε μεταφερθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, φέροντας βαριά τραύματα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Είχε νοσηλευτεί για μέρες στη ΜΕΘ Παίδων και μετά τα τεστ που έγιναν και έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, προωθήθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025. Η 26χρονη μητέρα του παιδιού και ο 44χρονος σύντροφος της που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, έδωσαν συμπληρωματική απολογία την Παρασκευή 14-3-2025 και είναι προσωρινά κρατούμενοι.

Πηγή: skai.gr

