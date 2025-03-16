Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης φωτίζουν την αθέατη όψη του πρωταθλητισμού μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του.

Δείτε το τρέιλερ

Ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις του διαρκούς αγώνα για τη διάκριση; Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων πριν και μετά από ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού; Τι γίνεται όταν οι προβολείς σβήνουν στην πλέον παραγωγική ηλικία και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση στην επόμενη μέρα;

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μιλά για τη δύσκολη διετία -μερικά χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση- όταν και βίωσε τη ματαίωση, για τις βλαβερές συνήθειες που υιοθέτησε, για τη σχέση με το στενό περιβάλλον του αλλά και για τη συνειδητή απόφαση να «πιάσει πάτο» ώστε να επανακάμψει.

Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος ανατρέχει στην πρώτη του σεζόν ως βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και στη γρήγορη αναγνωρισιμότητα, η οποία όμως συνοδεύτηκε από κρίσεις αγοραφοβίας.

Η Νίκη Μπακογιάννη θυμάται το αίσθημα του κενού που ένιωσε όταν εγκατέλειψε τα ταρτάν του στίβου έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό καθώς και την αλλαγή στην αντιμετώπισή της από τον κοινωνικό και επαγγελματικό περίγυρο.

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης περιγράφει πώς οι κρίσεις πανικού τον έκαναν να μην θέλει να βγει στα πλατό για να αγωνιστεί, ενώ εξηγεί ότι η απόφαση της -πρόωρης- αποχώρησης από την άρση βαρών αποδείχθηκε σωτήρια για την ψυχική υγεία του.

Ο Παναγιώτης Πελεκούδας που στα 23 του, όντας στο απόγειο της καριέρας του, αποφάσισε να μείνει για ένα τρίμηνο εκτός παρκέ προκειμένου να παλέψει με την ίδια αγχώδη διαταραχή, ανακαλεί τις εφιαλτικές ώρες των εξάρσεων και τη δυσκολία της επικοινωνίας του προβλήματός του σε μία εποχή που θεωρούνταν ταμπού.

Η Φανή Χαλκιά, από την πλευρά της, μιλά για την αφόρητη πίεση που δημιουργούν οι προσδοκίες για συνεχείς διακρίσεις αλλά και για τη σωματοποίηση του στρες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη απαριθμεί υποχρεώσεις και θυσίες με ψυχολογικό κόστος που συνεπάγεται η αγωνιστική καταξίωση.

Η αθέατη όψη του πρωταθλητισμού στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00 με τον Γιάννη Σουλιώτη.

