Ανοίγουν για το ευρύ κοινό δύο διαδικτυακές πλατφόρμες για τους ΟΤΑ και τα ζώα συντροφιάς

Προσβάσιμο στο κοινό αναμένεται να είναι από τις επόμενες μέρες το περιεχόμενο δύο διαδικτυακών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, που λειτουργούν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για τον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που μέχρι τώρα χρήση κάνουν μόνο πιστοποιημένοι υπάλληλοι και επαγγελματίες.

Στην πρώτη πλατφόρμα, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση deiktesota.gov.gr, καταγράφονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και δραστηριότητας των ΟΤΑ και συγκεντρώνονται ανωνυμοποιημένα δεδομένα για 770 στοιχεία και 167 δείκτες, ταξινομημένα σε 12 ομάδες δεδομένων για τους δήμους και 8 για τις περιφέρειες. Από αυτά, τα 255 αντλούνται απευθείας από περισσότερα από 15 διαφορετικά υφιστάμενα δημόσια μητρώα με διαλειτουργικότητες, ενώ τα 515 συγκεντρώνονται μέσω ερωτηματολογίων που οφείλουν να συμπληρώνουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων του Κόμβου μετά την πρώτη καταγραφή, που ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιείται περιοδικά ανά τρίμηνο/εξάμηνο ή έτος, ανάλογα με την κατηγορία και την πηγή των δεδομένων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες με τις καλύτερες επιδόσεις ετησίως θα επιβραβεύονται με χρηματικά «έπαθλα», συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Οι ομάδες δεδομένων των δήμων είναι οι εξής:

Οικονομικά Στοιχεία

Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Ποιότητα Ζωής - Αθλητισμός - Πολιτισμός

Περιβάλλον - Απορρίμματα

Εκπαίδευση και Προσχολική Αγωγή

Άτομα με Αναπηρία - Κοινωνική Προστασία

Πολιτική Προστασία

Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Συντήρηση υποδομών - Ενεργειακή κατανάλωση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Έξυπνες Πόλεις

Δημογραφία, βιοτικό επίπεδο, τοπική δραστηριότητα.

Οι ομάδες δεδομένων των περιφερειών είναι οι ακόλουθες:

Οικονομικά Στοιχεία

Επενδύσεις και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Πολιτική Προστασία

Υποδομές

Εκπαίδευση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Έξυπνες Πόλεις

Δημογραφία, βιοτικό επίπεδο, τοπική δραστηριότητα.

Στη δεύτερη πλατφόρμα (ΕΜΖΣ) τηρείται ηλεκτρονική βάση καταγραφής και παρακολούθησης των ιατρικών πράξεων και των συμβάντων ζωής των σκύλων και των γατών, όπως η γέννηση, η σήμανση, η απώλεια, η εύρεση, η μεταβίβαση, η υιοθεσία και η αναδοχή. Τα στοιχεία καταγράφονται για τα ζώα που ανήκουν σε πολίτες από τους κτηνιάτρους και για όσα διαχειρίζονται οι δήμοι και τα φιλοζωικά σωματεία από τους εξουσιοδοτημένους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους των σωματείων αντίστοιχα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση pet.gov.gr. και όταν θα γίνει προσβάσιμη για όλους, θα δημοσιοποιηθεί συγκεντρωτικός κατάλογος ανά δήμο και ανά είδος ζώου (σκύλος ή γάτα) με τον αριθμό των ζώων συντροφιάς που έχουν καταχωρισθεί ως αδέσποτα και τον αριθμό των στειρωμένων, καθώς και με τον αριθμό των ζώων συντροφιάς που έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ ως δεσποζόμενα από κατοίκους του κάθε δήμου, τον αριθμό όσων από αυτά έχουν στειρωθεί και τον αριθμό όσων από αυτά έχουν στείλει δείγμα γενετικού υλικού.

Προσβάσιμος επίσης θα γίνει κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των πιστοποιημένων κτηνιάτρων του ΕΜΖΣ, των εγγεγραμμένων φιλοζωικών σωματείων, των καταφυγίων και των φιλοξενούμενων ζώων σε αυτά, του αριθμού υιοθεσιών που έχουν ολοκληρωθεί μέσω της πανελλήνιας πλατφόρμας υιοθεσιών και των επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει στους δήμους από το 2019 έως σήμερα περισσότερα από 125 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα, τη διετία 2019-2020 οι ΟΤΑ α' βαθμού είχαν στη διάθεσή τους μέσω σχετικής πρόσκλησης 43 εκατ. ευρώ για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό καταφυγίων. Το 2021 το αρμόδιο υπουργείο εξέδωσε νέα πρόσκληση συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και άλλων 3 εκατ. ευρώ για εμβόλια, φάρμακα και για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων. Τον Νοέμβριο του 2023 άλλη πρόσκληση καλούσε τους δήμους να καταθέσουν προτάσεις για να αντλήσουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης των αδέσποτων.

Ζήτημα αποτελεί πάντως ο βαθμός απορροφητικότητας των πόρων, καθώς πολλοί δήμοι αδυνατούν να συντάξουν τις απαιτούμενες μελέτες για να λάβουν την ανάλογη χρηματοδότηση. «Από την τελευταία πρόσκληση των 15 εκατ. ευρώ, ζήτημα είναι αν διατέθηκαν τα 8 εκατ. ευρώ» ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τη διαχείριση των αδέσποτων οι δήμοι λαμβάνουν πρόσθετη επιχορήγηση μέσω της τακτικής ετήσιας χρηματοδότησής τους (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) που έφτανε συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ το 2022 και αυξήθηκε στα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος τις επόμενες χρονιές.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ (Δεκέμβριος 2023) το ύψος χρηματοδότησης των δήμων έχει πάψει να καθορίζεται με βάση την έκταση και τον πληθυσμό τους και έκτοτε τα κονδύλια διατίθενται ανάλογα με τις «επιδόσεις» τους σε συγκεκριμένους τομείς (αριθμός στειρώσεων, εμβολιασμών, σημάνσεων κ.λπ.).

Στο μεταξύ, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) διοργανώνουν στις 21 Μαρτίου, στην Αθήνα, την 1η πανελλήνια συνάντηση εργασίας για αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Στόχος της συνάντησης είναι να εκφρασθούν και να καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στον συγκεκριμένο τομέα και να κατατεθούν προτάσεις αλλαγές στον νόμο 4830/2021 που αφορά στις ευθύνες των δήμων σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

