Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 17 οδηγών για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και οδήγηση χωρίς άδεια

Υπό την επήρεια μέθης και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, εντοπίστηκαν να οδηγούν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα 48ωρο, συνολικά δεκαεπτά άτομα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συνέλαβαν συνολικά δέκα τέσσερα άτομα, που κατελήφθησαν να οδηγούν στερούμενα άδειας ικανότητας οδήγησης και τρία ακόμη άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα, ενεπλάκη και σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

