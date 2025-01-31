Λογαριασμός
Κακοποίηση τρίχρονου στο Ηράκλειο: Αρνητικά τα πρώτα τεστ - Κρίσιμη η νύχτα της Παρασκευής

Αρνητικά τα πρώτα τεστ για την εγκεφαλική λειτουργία - Η σοκαριστική εικόνα που αντίκρισε η διασώστρια - πήρε το παιδί αγκαλιά με κουβερτάκι

Κακοποίηση 3χρονου Άγγελου: κρίσιμη η αποψινή νύχτα για το παιδί

Κρίσιμη η αποψινή νύχτα για τον 3χρονο Άγγελο καθώς, σύμφωνα με τον με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, τα αποτελέσματα των πρώτων τεστ για την εγκεφαλική λειτουργία του μικρού Άγγελουείναι αρνητικά. Όπως είπε, η επίμαχη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. 

Την ίδια ώρα στο φως της δημοσιότητας έρχονται νεότερες πληροφορίες για τα όσα αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν το πρωί της Κυριακής κλήθηκαν στο σπίτι του 44χρονου, στην περιοχή της Θερίσου.

Η διασώστρια περιγράφει ότι το παιδάκι ήταν ξαπλωμένο στον καναπέ, ανέπνεε με δυσκολία και η αριστερή πλευρά του προσώπου ήταν ερυθρή. Περιγράφει ακόμα ότι εντόπισε αιματώματα στα νύχτα των χεριών του και κάκωση στη ράχη του ποδιού. 

Η 26χρονη της ανέφερε ότι ο Άγγελος ήταν κρυωμένος τα δύο τελευταία 24ωρα, δεν έπαιρνε ωστόσο κάποια αγωγή, ενώ τής είπε ότι ο Άγγελος αντιμετώπιζε προβλήματα με τα γεννητικά του όργανα. Η διασώστρια τύλιξε το παιδί με ένα κουβερτάκι και το έβαλαν στο ασθενοφόρο. Στη διαδρομή προς το νοσοκομείο, το αγοράκι έκανε δύο φορές σπασμούς.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη Κακοποίηση Ανηλίκου ενδοοικογενειακή βία
