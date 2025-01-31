Κακοποίηση 3χρονου Άγγελου: κρίσιμη η αποψινή νύχτα για το παιδί

Κρίσιμη η αποψινή νύχτα για τον 3χρονο Άγγελο καθώς, σύμφωνα με τον με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, τα αποτελέσματα των πρώτων τεστ για την εγκεφαλική λειτουργία του μικρού Άγγελου, είναι αρνητικά. Όπως είπε, η επίμαχη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Την ίδια ώρα στο φως της δημοσιότητας έρχονται νεότερες πληροφορίες για τα όσα αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν το πρωί της Κυριακής κλήθηκαν στο σπίτι του 44χρονου, στην περιοχή της Θερίσου.

Η διασώστρια περιγράφει ότι το παιδάκι ήταν ξαπλωμένο στον καναπέ, ανέπνεε με δυσκολία και η αριστερή πλευρά του προσώπου ήταν ερυθρή. Περιγράφει ακόμα ότι εντόπισε αιματώματα στα νύχτα των χεριών του και κάκωση στη ράχη του ποδιού.

Η 26χρονη της ανέφερε ότι ο Άγγελος ήταν κρυωμένος τα δύο τελευταία 24ωρα, δεν έπαιρνε ωστόσο κάποια αγωγή, ενώ τής είπε ότι ο Άγγελος αντιμετώπιζε προβλήματα με τα γεννητικά του όργανα. Η διασώστρια τύλιξε το παιδί με ένα κουβερτάκι και το έβαλαν στο ασθενοφόρο. Στη διαδρομή προς το νοσοκομείο, το αγοράκι έκανε δύο φορές σπασμούς.

