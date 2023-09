Ιωάννινα: Ελεύθερος με όρους ο 71χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 35χρονο διαρρήκτη Ελλάδα 15:14, 12.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 71χρονος είναι συντετριμμένος με αυτό που συνέβη, τονίζοντας πως βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα στο πλαίσιο της υπεράσπισης της ζωής του, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του - Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισής του στον τόπο όπου έλαβε χώρα το συμβάν