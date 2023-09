Η Ιωάννα Παλιοσπύρου «ξεμπρόστιασε» παντρεμένο δημοσιεύοντας τα μηνύματα που της έστελνε: «Η γυναίκα σου το ξέρει;» Ελλάδα 15:39, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στους ακολούθους της για τον «λόγο» που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι