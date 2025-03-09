Λογαριασμός
Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Ο Χάρης Δούκας έτρεξε στο Family Run των 5χλμ - Βίντεο

Το παρόν στο μεγάλο αθλητικό γεγονός έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων

Με την συμμετοχή  περίπου 25.000 δρομέων όλων των ηλικιών σε όλες τις αποστάσεις, έγινε σήμερα το πρωί 13ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας

O Ρουμάνος Ντράγκος Λούκα Ποπ ήταν ο μεγάλος νικητής του εφετινού 13ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας με ρεκόρ διαδρομής 1:04:49.

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου έκοψε πρώτη το νήμα και κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, καλύπτοντας την απόσταση σε μία ώρα, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.

Το παρόν στο μεγάλο αθλητικό γεγονός έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων,  Χάρης Δούκας , ο οποίος έτρεξε στο Family Run – την «οικογενειακή» διαδρομή  των 5 χιλιομέτρων. 

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χάρης Δούκας Μαραθώνιος
