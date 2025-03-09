Με τη συμμετοχή περίπου 25.000 δρομέων όλων των ηλικιών σε όλες τις αποστάσεις, διεξάγεται το πρωί της Κυριακής (9/3) ο 13ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας με εκκίνηση και τερματισμό το Σύνταγμα.

Για την διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος από τις 7 το πρωί ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που κάνουν απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας.

Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη και υλοποιείται με την ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και του Δήμου Αθηναίων και τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου θα δοθεί στις 08:30 στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου και θα τερματίσουν οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Στο μεταξύ, στις 12:00 θα δοθεί στην οδό Φιλελλήνων στην Πλατεία Συντάγματος, στο ύψος της Οδού Καραγιώργη Σερβίας, με κατεύθυνση προς την Οδό Σταδίου η εκκίνηση για τον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, με τους δρομείς να τερματίζουν επί της Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη ερχόμενοι από τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων θα ολοκληρωθεί στις 13:30.

Στις 11:45 θα δοθεί επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων η εκκίνηση για τον αγώνα "Family Run", ενώ ο τερματισμός θα γίνει μπροστά στην Πλατεία Συντάγματος, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς το πρωί

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή κατά τις ώρες 07.00 έως 14.00, στις εξής λεωφόρους, οδούς και πλατείες στην περιοχή του δήμου Αθηναίων:

Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού.

Στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει έως τις 15.00, ενώ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λ. Βασ. Σοφίας η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από τις 14.00 του Σαββάτου έως τις 14.00 της Κυριακής.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στο τμήμα της από Αμερικής έως πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από ώρα 06.00 έως ώρα 14.00 της Κυριακής.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Πλατεία Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες 06.00 έως 14.00 της Κυριακής.

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της πλατείας Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ’ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό,

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθη και της οδού Πατησίων και στις κάθετους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κολωνού και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και Λ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λ. Κατεχάκη έως τον πύργο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Σημεία κάθετων διελεύσεων

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εκτός των εξής ελεγχόμενων κόμβων:

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου – Αγ. Μελετίου.

Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη.

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης (μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β.).

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.

Λ. Βας. Κων/νου – Ηρώδου Αττικού

Εναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να ακολουθούν τα εξής ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα: Μέσω Λ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας) – αριστερά Πανόρμου (ρεύμα προς Λ. Κηφισίας) – αριστερά Λ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – δεξιά Λ. Κατεχάκη – συνέχεια Π.Κανελλοπούλου – συνέχεια είτε δεξιά Κοκκινοπούλου είτε ευθεία προς Καρέα – Λ.Αλίμου.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών: Μέσω Ούλωφ Πάλμε – συνέχεια Κοκκινοπούλου – αριστέρα Λ. Κατεχάκη (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων) – αριστερά Λ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο Αθηνών) – δεξιά Πανόρμου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας) – Λ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων).

Από Κέντρο Αθηνών προς Νότια Προάστια: Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος ή μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης.

Από Κέντρο Αθηνών προς Δυτικά Προάστια : Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω περιοχής Κυψέλης προς Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί, μετά το ύψος Αγίου Μελετίου) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω Βριλησσού – Κων/νου Περρίκου – Γεωργίου Μπάκου – Περικλή Σταύρου – Λ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – συνέχεια προς Αττική Οδό – Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Πατησίων – Αγαθουπόλεως – προς Αχαρνών (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.