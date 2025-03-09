Σοβαρή αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου αγοριού που παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι του Σαββάτου στη συνοικία Χαραυγή της Λάρισας από αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος Λαρισαίος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας όπου νοσηλεύεται ο μικρός, αναφέρει τα εξής:

“Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΜΕΘ Παίδων του Π.Γ.Ν.Λάρισας, ο μικρός ασθενής Γ.Α. 3 ετών και 3 μηνών φέρει σοβαρή κλειστή κρανιοεγκεφαλική και καρανιοπροσωπική κάκωση, και ελαφριάς βαρύτητας κάκωση θώρακα συνεπεία παράσυρσης από ΙΧ αυτοκίνητο.

Μετά την αναζωογόνηση και την σταθεροποίησή του στο ΓΝΛ διακομίσθηκε διασωληνωμένος υπό καταστολή και ινότροπη υποστήριξη στη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ του ΠΓΝΛ στις 18:20 της 08/03/2025. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος υπό μηχανικό αερισμό, καταστολή και λοιπή υποστηρικτική αγωγή. Εξακολουθεί να λαμβάνει ήπια ινότροπη υποστήριξη και η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή”.

