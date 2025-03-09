Λύσεις που θα ανακουφίσουν το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όπου παρατηρούνται καθημερινά τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, μελετούν τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα καθημερινά μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων κρατούν «ομήρους» για ώρες χιλιάδες οδηγούς - ορισμένες μέρες οι ουρές εκτείνονται από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Κηφισιά ( Γέφυρα Καλυφτάκη-Θρακομακεδόνων)

Με τις λύσεις που εξετάζονται από την κυβέρνηση μπορούν να μειωθούν ακόμη και κάτω από το χιλιόμετρο.

Το σημείο που παρατηρείται το πρόβλημα είναι η είσοδος των αυτοκινήτων που εξέρχονται από την Αττική οδό με κατεύθυνση την τον Πειραιά την Αθήνα, το Περιστέρι, το Αιγάλεω και γενικά τους άλλους δήμους της ευρύτερης του κεντρικού και νότιου τομέα του λεκανοπεδίου.

Όλα αυτά τα αυτοκίνητα είτε έρχονται από το αεροδρόμιο και τα βόρεια προάστια μέσω της Αττικής οδού, είτε από την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα μέσω της Αττικής οδού και θέλουν να κατευθυνθούν προς την προς το κέντρο της Αθήνας.

Ολα πέφτουν πάνω στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού όπου υπάρχουν μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ακολουθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα - Το έργο στον Κόμβο Σκαραμαγκά

Τεράστια ανάσα στην λεωφόρο Κηφισού και στο τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως το πρωί και στα δύο ρεύματα, ανοδικό και καθοδικό, αναμένεται να δώσουν και τα έργα που θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα στον οδικό κόμβο του Σκαραμαγκά και θα ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια από τη δημοπράτηση τους

Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο του Σκαραμαγκά με τρεις ανισόπεδους κόμβους αναμένεται να δημοπρατηθεί κατά πάσα πιθανότητα το Μάιο.

Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά στην αναβάθμιση της οδικής υποδομής στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου συμβάλουν η Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου με τη Λεωφόρο Σχιστού (Ανισόπεδος Κόμβος Σχιστού).

Με την ολοκλήρωση του θα ανακουφιστεί κατά πολύ η λεωφόρος Κηφισού καθώς μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο θα πάρει η δυτική περιφερειακή του Αιγάλεω η οποία με αερογέφυρες θα συνδεθεί και με την λεωφόρο Σχιστού αλλά και με τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού.

Παράλληλα, το έργο θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή για μετακινήσεις από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια του λεκανοπεδίου, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της Λ. Κηφισού.

Με την υλοποίηση του έργου, συνολικού μήκους 7,4 χλμ., θα ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας ΔΠΛΑ-Σχιστού, με τη δημιουργία δύο νέων Ανισόπεδων Κόμβων (Σκαραμαγκά και Ναυπηγείων) και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προαίρεσης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η οδική σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής, μήκους 2,3 χλμ. το οποίο περιλαμβάνει αναβάθμιση δύο (2) κόμβων σύνδεσης με τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και με τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ. Έργο, το οποίο, επίσης, θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι:

Η δημιουργία του άξονα Λ. Σχιστού - ΔΠΛΑ.

Η εξάλειψη κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Η εκτροπή κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού - ΔΠΛΑ.

Η αναβάθμιση Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου με τρεις (3) λωρίδες στην περιοχή των Ανισόπεδων Κόμβων Σχιστού - Σκαραμαγκά.

Η δημοπράτηση του έργου προγραμματίζεται εντός του 1ου τετραμήνου του 2025, ενώ η κατασκευή του θα έχει διάρκεια τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

