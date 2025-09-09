Μία νέα υπόθεση που αφορά θάνατο βρέφους 2,5 μηνών έρχεται στο φως της δημοσιότητας με υποψίες για ανεπαρκή νεκροψία - νεκροτομή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας.

Ο θάνατος του βρέφους αρχικά είχε αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια. Το πόρισμα όμως δεν φαίνεται να ταυτίζεται με τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε.

Η νέα αυτή υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης όλων των υποθέσεων θανάτων της τελευταίας πενταετίας που φέρουν την ένδειξη «φυσιολογικά αίτια», με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Υπενθυμίζεται πως η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας είχε τεθει προ ημερών σε καθεστώς αναστολής με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη έπειτα από τις φρικτές αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας βρεφών στην Αμαλιάδα.

Πηγή: skai.gr

