Συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Σε 20 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ

Σε 20 προσαγωγές στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου, προχώρησε η ΕΛΑΣ, στις 19:00 στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου.

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν εκεί με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Επιχείρησαν να μπουν μέσα στο χώρο της εκδήλωσης για να στήσουν μικροφωνική, αντιστάθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις και τότε είχαμε τις προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

