Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια στα Χανιά για την υπόθεση εκβιασμών

Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια στα Χανιά για την κατηγορία της εκβίασης και της ηθικής αυτουργίας στην απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου άνω των 120.000.

Τα δύο αδέρφια βρέθηκαν την Τρίτη ενώπιον του Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση εκβιασμών, ένα σκάνδαλο με φόντο την ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας που έχει ως οικονομικό αντικείμενο την πώληση έκτασης 175 στρεμμάτων στο βουνό του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά.

Η σημερινή απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα αφορούσε στη 2η δικογραφία που έχει ανοίξει και αφορά σε εκβιασμούς, παράνομη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής περιουσίας, απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων. Τα δύο αδέρφια σχετικά με την πρώτη δικογραφία, που αφορούσε κατά κύριο λόγο εκνομες πράξεις περί ναρκωτικών και όπλων, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικό όρο που αφορά στη μη έξοδο από τη χώρα.

Ο δικηγόρος του ενός εκ των απολογούμενων Νίκος Αρβανιτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως, ο πελάτης του εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις όποιες κατηγορίες βαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, "... ο οποίος, ασχέτως ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του και αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία".

Όπως είπε ο κ. Αρβανιτάκης, για τα περί ευθύνης του ενός κατηγορούμενου, για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, εκκρεμεί δίκη στα αστικά δικαστήρια "... και επί αυτού δεν έχει καμία ανάμειξη ο πελάτης μου κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν και θα κονιορτοποιηθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου.... Η άποψή μου, και η άποψη όλων των συναδέλφων που κάνουμε συνυπεράσπιση, νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, όπως παρουσιάζεται στο κατηγορητήριο".

Στο μεταξύ αναμένεται να περάσει την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και επίσκοπος Δορυλαίου, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων και το έγγραφο το οποίο υπέγραψε και παρέδωσε στον έναν εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη έκταση στο Σταυρό Ακρωτηρίου, δεν ανήκει στην περιουσία της Ιεράς Μονής.

