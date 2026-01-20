Κλειστή από το μεσημέρι της Δευτέρας λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου, ενώ λόγω της αυξημένη επικινδυνότητας κλειστή παραμένει για τα δίκυκλα και τα μεγάλα οχήματα και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, «Χαρίλαος Τρικούπης».

Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας της Γέφυρας αναφέρει:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Η Γέφυρα διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Δίκυκλα, Τροχόσπιτα και Κενού Φορτίου Φορτηγά με Μεγάλη Επιφάνεια.

Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα Φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά

τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας. Η Γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Όσοι προγραμματίζουν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας τη Γέφυρα, μπορούν να ενημερώνονται και στο https://www.gefyra.gr/.

Σε 120 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ από σήμερα τις πρωινές ώρες έως και τις 18.00 έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 κοπές δέντρων και μία άντληση

