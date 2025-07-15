Στην επανεξέταση όλων των υποθέσεων θανάτων της τελευταίας πενταετίας που φέρουν την ένδειξη «φυσιολογικά αίτια», με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, προχωρά με ταχείς ρυθμούς η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας σήμερα στο 8th InvestGR Forum 2025 : Greece, Regional Leader .

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη «με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης θα επανεξεταστούν όλες οι υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, που υπάρχουν τα εχέγγυα για να επανεξεταστούν και συγκεκριμένα όσες είχαν την ένδειξη φυσιολογικά αίτια για να διαπιστωθεί αν όντως ήταν φυσιολογικά ή όχι».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας θα επαναλειτουργήσει σύντομα, αναδιοργανωμένη και με πλήρη στελέχωση, τονίζοντας: «Η επίσκεψη που έγινε από κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου έδειξε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των ιατροδικαστικών πράξεων».

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε «Διαπιστώσαμε ότι αυτές οι υπηρεσίες, αν και κατά νόμο και τυπικά υπάγονταν στο υπουργείο, δεν είχαν συγκροτηθεί σε μια δομή, που να τις εποπτεύει. Ήταν αδιοίκητες μονάδες, απλωμένες και χωρίς έλεγχο σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και καιρό ξεκίνησε μια διαδικασία να δούμε τι γίνεται επί της ουσίας σε αυτές της Υπηρεσίες. Ήρθαν στο υπουργείο δικαστικές αποφάσεις και μιλούσαν για σημαντικές παραλείψεις των ιατροδικαστών σε υποθέσεις που τα δικαστήρια έκριναν. Αυτό μας οδήγησε στο πάρουμε γρήγορα μέτρα».

Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε ο υπουργός «ψηφίσαμε τον περασμένο Ιανουάριο ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο και οργανώσαμε Γενική Διεύθυνση στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Περιφερειακές Διευθύνσεις και τοπικές Διευθύνσεις. 'Αρα, αυτό το σύστημα απέκτησε ραχοκοκαλιά. Σπονδυλώθηκε δηλαδή και διοικητικά».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε: «Πρόκειται για ένα υπαρκτό σκάνδαλο, που πρέπει να εκκαθαριστεί. Στην κατεύθυνση αυτή, η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία θα γίνει με τη συνδρομή της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δημιουργήσει έναν οργανισμό χωρίς ενδιάμεσους και με απόλυτη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική έρευνα, αυτή διεξάγεται από το τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. 'Αρα το ζήτημα διερεύνησης των όποιων ποινικών ευθυνών θα γίνει από κει».

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε «στη σύσταση ομάδας task force με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού προκειμένου να εντοπιστούν αυτά που έχουν αποκτηθεί παράνομα, ώστε να ανακτηθούν».

Αναφερόμενος στην πολιτική διαδικασία ο κ. Φλωρίδης τόνισε: «Αυτή κινείται ανάμεσα στις απόψεις κάποιων που λένε ότι κάθε μήνα πρέπει να φτιάχνουμε και μια προανακριτική και στην άποψη της Κυβέρνησης ότι αφού ανταποκριθούμε σε αυτά που η ελληνική κοινωνία θέλει και σε αυτά που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο ποινικό, διοικητικό και αναδιοργάνωσης, πρέπει να δούμε και τις πολιτικές ευθύνες. Πρέπει να γίνει μια συνολική αποτίμηση αυτού του Οργανισμού που σήμερα καταργήθηκε, στο επίπεδο της πολιτικής διαχείρισης.

Η εξεταστική επιτροπή στο βαθμό που θα καταλήξει ότι υπάρχει ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών, η συνέχεια της διαδικασίας είναι γνωστή. Όταν ολοκληρώσει το έργο της θα γίνουν τα πορίσματα και εφόσον κάποια οδηγούν στην ανάγκη να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και αν μαζευτούν 30 υπογραφές που απαιτεί το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και κατατεθεί σε αυτήν, τότε θα συζητηθεί σε εκείνο το επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

