Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει σθεναρά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο θέμα της Γροιλανδίας.

Σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, χαρακτήρισε τον Τραμπ "αδύναμο" και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να "του ρίξουν γροθιά" για να τον κάνουν να υποχωρήσει.

Ο Νιούσομ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να κατευνάσει τον Τραμπ και να αντιδράσει δυναμικά, «πολεμώντας τη φωτιά με τη φωτιά».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κάλεσε τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας, προτρέποντάς τους ακόμη και να «του ρίξουν γροθιά» για να υποχωρήσει.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Τραμπ «αδύναμο» και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε «να αντιδράσει με σφρίγος».

«Περνιέται για δεξιοτέχνης στην τέχνη της εκμετάλλευσης των αδυναμιών, όμως υποχωρεί όταν τον χτυπούν στο πρόσωπο. Δεν γίνεται να θέλεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νιούσομ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτήρισε «τρέλα» την επιμονή του Ρεπουμπλικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αλλά εκτίμησε πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρούσε να καταλάβει «στρατιωτικά» το νησί.

«Όλη αυτή η ιστορία με τη Γροιλανδία είναι παράλογη και ήρθε η ώρα ο καθένας να αντιληφθεί την κατάσταση, να δείξει αποφασιστικότητα, να επιβληθεί και να μιλούν όλοι με μια φωνή. Χτυπήστε τον στο πρόσωπο», προέτρεψε ο Νιούσομ.

Ο Νιούσομ, που ενδέχεται να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, συνηθίζει να επικρίνει τον Τραμπ έντονα, ακόμη και όταν βρίσκεται στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να μιλήσει αύριο στο Νταβός, ενώ η ΕΕ εξετάζει πιθανά αντίμετρα μετά την απειλή του να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αποστολής στρατιωτικών στη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.