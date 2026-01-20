Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τι λέει ο δήμαρχος της πόλης

Πολλοί κάτοικοι του Κιέβου, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, χρησιμοποιούν πλέον φορητές σόμπες για να μαγειρεύουν

Μια μεγάλη ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία άφησε για άλλη μια φορά τοι μισό Κίεβο χωρίς θέρμανση ή και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να κυμαίνονται γύρω στους -10 °C.

Drones, βαλλιστικοί πύραυλοι, καθώς και πύραυλοι κρουζ έπληξαν διάφορες τοποθεσίες στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων το Κίεβο, το Ντνίπρο και η Οδησσός.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα οι συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών χτυπούσαν στην πρωτεύουσα όλη τη νύχτα. Την Τρίτη το πρωί, περισσότερα από 5.600 κτίρια κατοικιών – το καθένα με δεκάδες διαμερίσματα – στο Κίεβο ξύπνησαν χωρίς θέρμανση.Επιπλέον, μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας δεν έχει νερό.

Σημειώνεται ότι οι θερμοκρασίες στη χώρα παραμένουν πολύ κάτω από το μηδέν από την αρχή του έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε αναχαιτιστεί «σημαντικός αριθμός» στόχων, ενώ πρόσθεσε ότι το κόστος των πυραύλων αεράμυνας, ανήλθε σε περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ (69 εκατομμύρια λίρες).

Τι λέει ο δήμαρχος της πόλης

Ο δήμαρχος της πόλης, είπε ότι σχεδόν το 80% αυτών των κτιρίων είχε μόλις επαναφέρει τη θέρμανση μετά τη μεγάλη επίθεση στις 9 Ιανουαρίου, η οποία προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο μέρος του Κιέβου.

«Δεν έχω ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό», δήλωσε ένας 29χρονος στο BBC. «Δεν κοιμήθηκα μέχρι τις 3 το πρωί λόγω των επιθέσεων – υπήρχαν εκρήξεις όλη τη νύχτα».

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε περιπτώσεις θραύσης καλοριφέρ εξαιτίας της κατάψυξης του νερού που περιέχουν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ολόκληρα κτίρια.

Επιπλέον,μ εχουν αναφερθεί περιπτώσεις πυρκαγιών που ξεκίνησαν λόγω της χρήσης θερμαντικών σωμάτων αερίου σε εσωτερικούς χώρους.

Προσπαθούν να επιβιώσουν

Πολλοί κάτοικοι του Κιέβου, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, χρησιμοποιούν πλέον φορητές σόμπες για να μαγειρεύουν, ενώ συγκροτήματα κτηρίων συνεισφέρουν για την αγορά γεννητριών.



«Νομίζω ότι οι πιο φτωχοί αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες», λέει η Olha Zasiadvovk, που έχει ένα μικρό παιδί. Η ίδια και άλλοι γονείς έχουν αγοράσει λάμπες και θερμικά δοχεία για το νηπιαγωγείο των παιδιών τους, «έτσι ώστε όταν η κουζίνα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορούν να μαγειρεύουν όλα τα γεύματα ταυτόχρονα και να τα αποθηκεύουν».

Αλλά αν το ρεύμα είναι διαθέσιμο μόνο σποραδικά, με αποτέλεσμα «το φαγητό» να μην διατηρείται πολύ καλά, ενώ συμπληρώνει ότι «υπήρξαν περιπτώσεις όπου το φαγητό μαγειρεύτηκε το πρωί και μέχρι το δείπνο το χυλό είχε γίνει εντελώς στερεό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.