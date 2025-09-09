Ζωή Λάσκαρη: «Πράσινο φως» στη δημοπρασία των κοσμημάτων της

«Πράσινο φως» φαίνεται πως πήρε η δημοπρασία των κοσμημάτων της Ζωής Λάσκαρη.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Το' χουμε», η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού, Μάρθα Κουτουμάνου, και ο διαχειριστής του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει η βίλα της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη, την οποία έχει κληρονομήσει από κοινού με την αδελφή της, ήρθαν σε συμφωνία.

Οπως αναφέρουν μάλιστα αποκλειστικές πληροφορίες, έχει ήδη σχεδιασθεί το συμφωνητικό από τους δικηγόρους, το οποίο αναφέρει πως θα γίνει δημοπρασία κανονικά με τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος θα αναδείξει τα κοσμήματα και θα τα πουλήσει μέσω δημοπρασίας.

Οι πρώτες 30.000 ευρώ, που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία, θα κατατεθούν από την κα Κουτουμάνου στον διαχειριστή του συγκροτήματος που ανήκει η εμβληματική βίλα της ηθοποιού στο Πόρτο Ράφτη.

Όπως εξήγησε μάλιστα στην εκπομπή, ο δικηγόρος της κας Κουτουμάνου, Κωνσταντίνος Μπάκας, έχει επέλθει μια προφορική συμφωνία, έχει αποτυπωθεί σε έγγραφο και απομένει να γίνουν και οι υπογραφές.

Η συμφωνία είναι τριμερής, περιλαμβάνει την κα Κουτουμάνου, τον διαχειριστή του συγκροτήματος της βίλας και την γκαλερί Τσαγκαράκης που θα επιμεληθεί την εκποίηση των κοσμημάτων.

Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία έτσι αφού υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το πόσο και η διαχείριση εξακολουθεί να διεκδικεί κάποια χρήματα που η πλευρά της κας Κουτουμάνου θεωρεί ότι δεν οφείλονται.

Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει μια προσωρινή τουλάχιστον ειρήνευση, καθώς θα γίνει η δημοπρασία.

Πηγή: skai.gr

