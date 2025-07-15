Της Έλενας Γαλάρη

Σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη τίθενται από σήμερα ο Ανδρέας Γκότσης, ιατροδικαστής Πατρών και ο προϊστάμενος Γραμματείας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Σταύρος Αρβανιτάκης.

Και οι δύο είχαν την ευθύνη λειτουργίας της υπηρεσίας στο σύνολό της και κυρίως στα αρχεία των ιατροδικαστικών εκθέσεων, τα οποία βρέθηκαν ελλιπή κατά τον χθεσινό επιτόπιο αιφνιδιαστικό έλεγχο κλιμακίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 100 ιατροδικαστικοί φάκελοι εντοπίστηκε πως έχουν σημαντικές ελλείψεις.

Υπενθυμίζεται πως η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας τέθηκε προ ημερών σε καθεστώς αναστολής με απόφαση του κ. Φλωρίδη έπειτα από τις φρικτές αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας βρεφών από την Ειρήνη Μουρτζούκου.



