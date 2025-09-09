Λογαριασμός
Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ Βόλου - Ήχησε το 112 για τους καπνούς

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ - Μήνυμα από το 112 λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή

UPDATE: 17:29
Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ Βόλου. Μάλιστα, λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας του πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Βόλος
