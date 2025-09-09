Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη ΒΙΠΕ Βόλου. Μάλιστα, λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας του πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025

