Επαναλειτουργεί από σήμερα Δευτέρα, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, η οποία από τις 10 Ιουλίου είχε τεθεί σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Η αρχική απόφαση ανέφερε πως πλέον όλα τα περιστατικά θα μεταφέρονταν για εξέταση από την αντίστοιχη υπηρεσία της Κορίνθου. Ωστόσο, σύμφωνα με το tempo24, η υποστελέχωση της Κορίνθου, αλλά και το κόστος μεταφοράς αποτέλεσαν τροχοπέδη και έτσι με fast track διαδικασίες θα στελεχωθεί η Ιατροδικαστική της Πάτρας με δύο νέους ιατροδικαστές, ενώ ενδεχομένως να υπάρχει συνδρομή και από τρίτο, που θα έρχεται κάποιες ημέρες την εβδομάδα.

Θυμίζουμε πως λίγες μέρες νωρίτερα, τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων ο Ανδρέας Γκότσης, ιατροδικαστής Πατρών και ο προϊστάμενος Γραμματείας της ίδιας υπηρεσίας, Σταύρος Αρβανιτάκης στο πλαίσιο των αλλαγών στην υπηρεσία ενώ όλες οι υποθέσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2025 επανελέγχονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ενώ με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις πολλοί φάκελοι εντοπίστηκαν με ελλιπή στοιχεία.

Και οι δύο που τέθηκαν σε αναστολή είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά και σε ό,τι αφορά στην τήρηση των αρχείων των ιατροδικαστικών εκθέσεων, που ήδη έχουν μεταφερθεί για επαναξιολόγηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.