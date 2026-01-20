Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε την Τρίτη το απόγευμα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Συρία, καθώς και την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

