Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν-Ρούμπιο: Συρία και «Συμβούλιο Ειρήνης» στην ατζέντα

Οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν ιδιαίτερα για το θέμα της Συρίας, το οποίο δείχνει να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες

Φιντάν με Ρούμπιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε την Τρίτη το απόγευμα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Συρία, καθώς και την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χακάν Φιντάν Μάρκο Ρούμπιο Συρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark