Η Βανέσα Κίρμπι έγκυος στο κόκκινο χαλί

Η διάσημη ηθοποιός Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby) περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η σταρ έκανε την αποκάλυψη στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου CCXPMX στην Πόλη του Μεξικού, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προώθηση της ταινίας «The Fantastic Four: First Steps». Εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, τιρκουάζ, αμάνικο φόρεμα Schiaparelli με ψηλό λαιμό και πόζαρε στους φωτογράφους επιβεβαιώνοντας τις φήμες.

Μαζί της στην εκδήλωση ήταν και οι συμπρωταγωνιστές της από την ταινία, Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) και Έμπον Μος-Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach).

Επιπλέον, η εγκυμοσύνη της ηθοποιού ήταν εμφανής και σε ένα σύντομο προωθητικό βίντεο με τους τρεις συμπρωταγωνιστές της, το οποίο γυρίστηκε επίσης στην Πόλη του Μεξικού και αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της Marvel στο Instagram την 1η Ιουνίου. Στο βίντεο, εμφανίζεται, ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα, να χαιδεύει την φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Κίρμπι βρίσκεται σε σχέση με τον πρώην αστέρα του λακρός, Πολ Ράμπιλ (Paul Rabil) για περισσότερα από δύο χρόνια.

Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ήταν τον Οκτώβριο του 2022 στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Πηγή: skai.gr

