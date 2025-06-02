Cardi B: Με ένα «καυτό» twerking αποκάλυψε τη νέα της σχέση με αθλητή του NFL (video-φωτό)

Νέο κεφάλαιο για την Cardi B. Μετά τον χωρισμό της με τον Offset γνώρισε έναν νέο έρωτα. Η τραγουδίστρια έχει πλέον σχέση με τον αθλητή του NFL, Stefon Diggs.

Η επιβεβαίωση ήρθε δια στόματος της ίδιας της Cardi B, για την ακρίβεια, το έκανε με τη γλώσσα του σώματος. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τη δείχνει να κάνει σέξι twerking μπροστά στον νέο της σύντροφο, ο οποίος φαίνεται να το απολαμβάνει.

Στην ανάρτηση, η Cardi B δημοσίευσε και φωτογραφίες της ίδιας με τον Stefon Diggs πάνω σε ένα σκάφος. Στο ίδιο άλμπουμ, η τραγουδίστρια παρουσίασε και ένα δωμάτιο γεμάτο κόκκινα τριαντάφυλλα δώρο από τον νέο σύντροφό της.

Cardi B Twerking viciously on her new man 👀 pic.twitter.com/cy0rBYSbX1 — Dr. FeelingsxFree (@chudunno_me) June 1, 2025

«Κεφάλαιο 5… Γεια σου κεφάλαιο 6», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας μια υπαινικτική αναφορά στο τέλος της σχέσης της με τον Offset και στην αρχή της νέας της σχέσης με τον αθλητή του NFL.

Πηγή: skai.gr

