Rihanna: Ποζάρει σέξι για να διαφημίσει τα εσώρουχά της - Σαν να μην είναι έγκυος… (φωτό)

Η Rihanna είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, αλλά κανείς δεν το κατάλαβε με την τελευταία της φωτογράφιση. Η καλλιτέχνιδα συμμετέχει στη νέα καλοκαιρινή καμπάνια εσωρούχων της Savage x Fenty και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν.
Η εγκυμονούσα ιδρύτρια του Fenty beauty «ανέβασε» πολλές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην κυριολεξία δεν άφησε… τίποτα στη φαντασία. Μα πού πήγε η κοιλιά της, αναρωτιούνται πολλοί χρήστες, με τη Rihanna να κάνει τα μαγικά της.
Δεν είναι σαφές πόσο προχωρημένη ήταν η εγκυμοσύνη της τραγουδίστριας κατά τη στιγμή της φωτογράφισης, αλλά η καλλιτέχνιδα του «Pon de Replay» - που συνήθως δεν διστάζει να επιδεικνύει την κοιλιά της - την κράτησε με επιτυχία κρυφή.
Η Rihanna αποκάλυψε ότι είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της κατά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Met Gala. Ο σύντροφός της, A$AP Rocky, επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Με την πάροδο των ετών, η τραγουδίστρια, η οποία είναι μητέρα δύο αγοριών, έχει γίνει γνωστή ως η «βασίλισσα του στυλ μητρότητας». Και φυσικά, το ντύσιμό της για το φετινό afterparty του Met Gala δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
