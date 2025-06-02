Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο Ιούνιος είναι μήνας ανανέωσης και παρά το ότι η γενικότερη κατάσταση δεν αλλάζει ακόμα, σε προσωπικό επίπεδο δίνονται ευκαιρίες να βελτιώσετε τις σχέσεις και να βρείτε λύσεις σε οικονομικά σας προβλήματα. Ο χρόνος θα κυλήσει γρήγορα, τα γεγονότα θα σχετιστούν με εξελίξεις στην οικογένεια, με ενδιάμεσες χάρες στα αισθηματικά και με νέες προοπτικές στην εργασία σας. Προσπαθήστε τις πρώτες μέρες να εκμεταλλευτείτε κάθε εκδοχή τύχης, προσφοράς και συνεννόησης. Και αυτό γιατί όλο το υπόλοιπο διάστημα θα είναι ο Ερμής ανάδρομος και αυτό σημαίνει ένα νέο κύμα καθυστερήσεων.

Ταύρος

Ο μήνας αυτός σας δίνει ευκαιρίες να κάνετε καινούρια σχέδια για το μέλλον. Οι ευκαιρίες δίνονται μέσα από γεγονότα που θα εκδηλωθούν τα οποία προωθούν τις υποθέσεις σας ή μειώνουν το άγχος σας. Αυτό που πρέπει να αναπτύξετε είναι την σταθερότητα και την τόλμη ταυτόχρονα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφύγετε. Πάρτε τις αποφάσεις που θα σας λυτρώσουν από άγχος και ψευδαισθήσεις. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν και τις κοινωνικές σας συναναστροφές.

Δίδυμοι

Η εποχή είναι ενδιαφέρουσα, οι μέρες ευχάριστες αλλά οι ευθύνες δεν λείπουν. Κινηθείτε γρήγορα αξιοποιώντας την αντίληψη και τις ικανότητες σας. Επιστρατεύστε τις δυνατότητες σας, γίνετε πιο επινοητικοί και αντιμετωπίστε κατάματα οτιδήποτε προκύψει. Ο Ερμής για λίγο ακόμα στο ζώδιό σας αναδεικνύει τις διπλωματικές και επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Τακτοποιήστε λοιπόν ότι μπορείτε τώρα και αλλάξτε τις προτεραιότητες στο πρόγραμμά σας. Σπουδές, σχέσεις με συγγενείς και γείτονες χρειάζονται ιδιαίτερους χειρισμούς.

Καρκίνος

Ενδιαφέρουσα η εβδομάδα ενός καινούριου μήνα κάτω από ένα πρακτικό φεγγάρι το οποίο σας βοηθά να βάλετε μια καλύτερη τάξη στα συναισθήματα σας και να αντικαταστήσετε όλες εκείνες τις ζημιές που υποστήκατε το προηγούμενο διάστημα. Αξιοποιήστε τα εκφραστικά σας μέσα και τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Επίσης συνειδητοποιήστε ότι ο Δίας περνά γρήγορα στο ζώδιο σας και εσείς πρέπει να κάνετε ότι μπορείτε, ώστε να επισπεύσετε τα καινούργια σας σχέδια και τις νέες σας δραστηριότητες.

Λέων

Ενδιαφέρον το διάστημα που ακολουθεί στο ξεκίνημα του Ιουνίου καθώς η Αφροδίτη που ετοιμάζεται να περάσει στο ζώδιο του Ταύρου κάνει λίγο πιο δύσκολα τα αισθηματικά σας και άλλο τόσο άκαμπτο το χαρακτήρα σας σε αυτόν τον τομέα. Ο φιλοξενούμενός σας Άρης ωστόσο σας βοηθά στην επικοινωνία, στις συναλλαγές και σε ανασυγκρότηση συναισθημάτων. Όλη αυτή την εβδομάδα το στενό περιβάλλον θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Προσπαθήστε να έχετε τις ελευθερίες που χρειάζεστε και μην παγιδεύεστε στην οικογένεια ή στο στενό περιβάλλον απόλυτα.

Παρθένος

Ο Ιούνιος έρχεται φορτωμένος με ενδιαφέροντα αλλά και με υποχρεώσεις, κυρίως επαγγελματικής φύσεως. Η Αφροδίτη, ετοιμάζεται να περάσει στον Ταύρο και σας δίνει περιθώρια να κινηθείτε και να βάλετε στόχους μετά τα όσα διαδραματίστηκαν το Μάιο. Ο Ερμής σας βοηθά να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στις προσωπικές σας υποθέσεις ενώ δεν λείπουν οι ανεφοδιασμοί και οι διευκολύνσεις από άλλες όψεις. Ο χρόνος θα κυλήσει γρήγορα, ενώ στο τέλος της εβδομάδας μιας σειρά από περιστατικά θα κάνουν πιο φορτωμένη την καθημερινότητα σας. Αισθηματικά το κλίμα βελτιώνεται, στα οικονομικά παραμείνετε προσεκτικοί.

Ζυγός

Κάπως καλύτερα εξελίσσονται τα πράγματα κάτω από το φως ενός πρακτικού φεγγαριού. Οι δυνάμεις σας παρουσιάζονται πιο σθεναρές και το ηθικό σας πιο ακμαίο. Καταγίνετε με πρακτικές σας υποθέσεις, χαλιναγωγήστε την επιθετικότητα που σας δίνει ο Άρης και προσπαθήστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες στην ερωτική σας ζωή. Αποφύγετε ανθρώπους που δεν συνεννοούνται μαζί σας όπως και συγκρίσεις με άλλους που δεν έχουν καμία σχέση με εσάς ούτε σαν χαρακτήρες ούτε σαν προοπτικές.

Σκορπιός

Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας στον τομέα των επαγγελματικών και αισθηματικών σας συνεργασιών. Γίνετε πιο εξωστρεφείς και μην χάνετε κάποιες προσφορές και βοήθειες που θα έχετε. Οι μέρες είναι σημαντικές στη διεκπεραίωση υποθέσεων τόσο σε σχέση με τον νόμο όσο και σε σχέση με την διαχείριση των οικονομικών σας. Διατηρήστε τις βασικές ισορροπίες όπως πάντα και αποφύγετε να θίξετε κακώς κείμενα που συνεχίζουν να υπάρχουν στο στενό περιβάλλον.

Τοξότης

Ο Ιούνιος είναι μήνας ανανέωσης στον τομέα των αισθηματικών σας αλλά και όλης της γκάμας των σχέσεων σας με τους άλλους. Η εβδομάδα σας βοηθά να τακτοποιήσετε υποθέσεις που είχαν μπερδευτεί. Ο Ερμής για λίγες μέρες ακόμη στους Διδύμους θα αυξήσει το ενδιαφέρον σας στην εργασία και στις καθημερινές σας υποθέσεις. Η Αφροδίτη ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τον Ταύρο και θα τονίσει τις ανάγκες σας για ερωτική χαρά. Οι όψεις του Άρη από τον Λέοντα θα αποτελέσουν κίνδυνο για περιττά έξοδα. Το μυστικό είναι να ελέγχετε τον εαυτό σας και να διατηρήσετε την πειθαρχία και την ψυχραιμία μέσα σας.

Αιγόκερως

Ανανεωτικός ο Ιούνιος που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, περισσότερο προσοδοφόρος και με περισσότερες εναλλακτικές στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Οι αντιθέσεις βέβαια δεν υποχωρούν εντελώς, οι δυσαρμονικές όψεις έχουν ακόμη ισχύ και εσείς πρέπει να προσέξετε τον επαγγελματικό τομέα και την προσωπική σας ζωή. Μπορείτε να προωθήσετε επαγγελματικές σας υποθέσεις, ή να βρείτε τους ανθρώπους εκείνους για μια δουλειά ή για μια μεγάλη υπόθεση. Δείξτε κατανόηση σε αυτούς που πρέπει.

Υδροχόος

Ευχάριστα τα πράγματα καθώς ο μήνας αυτός είναι πιο τυχερός και πιο κινητικός. Ακόμα και ο Ερμής που περνά στο ζώδιο του Καρκίνου δεν θα φρενάρει την πορεία που ήδη έχετε πάρει, αντίθετα οι προσωπικές σας επιθυμίες είναι τόσο ισχυρές που θα μπορέσετε να ωθήσετε τις καταστάσεις εκεί που θέλετε. Συναισθηματικά υπάρχει βελτίωση αλλά μετ’ εμποδίων, μην αρνηθείτε να κάνετε τον κόπο στην ανταπόκριση που θα σας ζητηθεί. Οικονομικά μπορείτε να ελιχθείτε περισσότερο από όσο νομίζετε.

Ιχθύς

Σύνθετο το διάστημα για εσάς, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά. Ο μήνας είναι καλύτερος αλλά εξαιρετικά μεταβλητός στο κλίμα και στην διάθεση των ανθρώπων. Τις μέρες όμως αυτές μπορείτε να πετύχετε πολλά διαφορετικά πράγματα, να σώσετε καταστάσεις από κινδύνους, να κλείσετε νέες συμφωνίες, να κάνετε ένα σύντομο ταξίδι να αξιοποιήσετε μια ήδη υπάρχουσα γνωριμία και να προσθέσετε περισσότερη δόση ψυχαγωγίας στο πρόγραμμά σας.

Πηγή: skai.gr

