Αυξημένη η κίνηση και σήμερα σε Κηφισό, λεωφόρο Σχιστού και παραλιακή

Πού αλλού υπάρχει κίνηση

UPDATE: 09:20
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα, Παρασκευή η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής με αρκετούς να προετοιμάζονται για την έξοδο της Καθαράς Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού αναμεσά στην λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκηδόνα,  

-στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με ενάμιση χιλιόμετρο αναμονή και

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίνηση στους δρόμους Τροχαίο ατύχημα Πατήσια
