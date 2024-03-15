Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα, Παρασκευή η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής με αρκετούς να προετοιμάζονται για την έξοδο της Καθαράς Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού αναμεσά στην λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκηδόνα,

-στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με ενάμιση χιλιόμετρο αναμονή και

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά



Πηγή: skai.gr

