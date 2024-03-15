Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι και σήμερα, Παρασκευή η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής με αρκετούς να προετοιμάζονται για την έξοδο της Καθαράς Δευτέρας.
Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων:
-στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού αναμεσά στην λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκηδόνα,
-στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με ενάμιση χιλιόμετρο αναμονή και
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά
