Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή, με τον ΣΚΑΪ να δημοσιεύει μια φωτογραφία – ντοκουμέντο που φαίνεται πως «έκαψε» την πρώην σύζυγό του και οδήγησε τις Αρχές στο να την προφυλακίσουν.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν τελεστεί το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή από τον 35χρονο εκτελεστή, η 43χρονη είχε τραβήξει με το κινητό της μια φωτογραφία του πρώην συζύγου της όταν βγήκαν από το γραφείο του παιδοψυχολόγου, που είχαν επισκεφτεί με τα δύο παιδιά τους.

Οι Αρχές θεωρούν πως η φωτογραφία τραβήχτηκε την ημέρα εκείνη για να την στείλει στον σύντροφό της, ο οποίος και δολοφόνησε τον καθηγητή, για να τον αναγνωρίσει και να δει τα ρούχα που φοράει.

Για τη φωτογραφία η ίδια ισχυρίζεται πως την τράβηξε ως «απόδειξη» πως δήθεν την παρακολουθεί.

Ο συνήγορός της, Α. Πασιάτας μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως ο καθηγητής συνήθιζε στο παρελθόν να την «παρακολουθεί» και την είχαν συμβουλέψει από το δικηγορικό γραφείο να βγάζει φωτογραφίες για να έχει αποδεικτικά στοιχεία.

Μάλιστα, επισημαίνει πως αφού τράβηξε τη φωτογραφία η 43χρονη, μίλησε στη συνέχεια και με τον πρώην σύζυγό της.

«Είχαν κάτσει με τα παιδιά μετά τον παιδοψυχολόγο να πουν γρανίτα για 30-40 λεπτά. Και ενώ τους είπε ότι έφυγε ο αποθανών, τον βλέπουν ξαφνικά δίπλα σε μια πολυκατοικία έτσι να κάθεται και τον έβγαλαν. Και επειδή τον είδαν, χαιρέτισε και τα παιδιά και τους είπε πως τελικά θα πάρει uber», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν εστάλησαν πουθενά οι φωτογραφίες αυτές, σε μένα έχουν σταλεί οι φωτογραφίες», σημείωσε ο δικηγόρος, ενώ τόνισε πως ο νυν σύντροφος της γυναίκας και εκτελεστής «τον ήξερε πολύ καλά».

«Ο σύντροφος τα έκανε όλα, δεν είχε ανάγκη να τον αναγνωρίσει», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

