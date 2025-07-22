Προφυλακιστέα κρίθηκε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, καθώς δεν έπεισαν την αστυνομία οι ισχυρισμοί ότι η ίδια δεν είχε καμία εμπλοκή στη δολοφονία του

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, για την υπόθεση της Αγίας Παρασκευής, υποστήριξε ότι η φωτογραφία του θύματος που βρέθηκε στο κινητό της, ήταν αυτή που την πρόδωσε.

Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη από πίσω προφανώς για να δείξει στον σύντροφό της τα ρούχα που φορούσε ο Πολωνός καθηγητής.

Πώς εξήγησε τη φωτογραφία

Η 43χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι πριν τη δολοφονία του πρώην συζύγους της είχαν επισκεφθεί παιδοψυχολόγο μαζί με το θύμα και τα παιδιά τους. Αργότερα κάθισαν σε καφέ «για γρανίτα» που ήθελαν τα παιδιά και στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε όταν χωρίστηκαν ένιωσε ότι ο πρώην σύζυγός της την παρακολουθούσε.

Επιχειρώντας να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τον φωτογράφησε, πράγμα που στη δικογραφία περιλαμβάνεται ως στοιχείο σε βάρος της, υποστήριξε ότι το έκανε για να μπορεί να ξέρει πότε την παρακολουθούσε, όπως της είχαν υποδείξει κατά το παρελθόν να πράξει, οι δικηγόροι της.

Η 43χρονη ισχυρίζεται ότι επέστρεψε στο σπίτι με τα παιδιά και περίμενε τον πατέρα τους να τα πάρει. Ένα λεπτό πριν δολοφονηθεί μίλησαν στο τηλέφωνο και ο καθηγητής της είπε ότι έφθανε έξω από το σπίτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.