Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τη χειρότερη καταστροφή εν καιρώ ειρήνης που βίωσε η Ελλάδα στη σύγχρονη ιστορία της. 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο, 172 τραυματίστηκαν, και ολόκληρος ο παραλιακός οικισμός μετατράπηκε σε στάχτη, πόνο και οργή.

Για πολλούς η φωτιά δεν έσβησε στις 23 Ιουλίου 2018. Παραμένει ζωντανή στις πληγές που δεν κλείνουν, στις φωνές που ζητούν δικαίωση και ευθύνη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Πεντέλη και με την ώθηση των θυελλωδών ανέμων κατέβηκε σε ελάχιστα λεπτά στη Ραφήνα και το Μάτι. Άνεμοι 120 χλμ/ώρα, ανυπαρξία σχεδίου εκκένωσης, και ένας λαβύρινθος οικιστικής αναρχίας εγκλώβισαν δεκάδες πολίτες.

Οικογένειες βρέθηκαν παγιδευμένες στα σπίτια τους ή στα αυτοκίνητα. Άλλοι έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, περιμένοντας για ώρες μέσα στο νερό. Παιδιά, ηλικιωμένοι, επισκέπτες, όλοι θύματα ενός ανύπαρκτου κρατικού σχεδιασμού.

Εκδηλώσεις μνήμης για τη μαύρη επέτειο

Ο οικισμός του Ματιού επιχειρεί να ξαναχτιστεί, αλλά το τραύμα παραμένει ανοικτό. Κάθε χρόνο, στις 23 Ιουλίου, οι οικογένειες θυμάτων πραγματοποιούν τελετές μνήμης, επιμνημόσυνες δεήσεις, πορείες.

Έτσι και φέτος, εκδηλώσεις μνήμης για την 7η τραγική επέτειο της πολύνεκρης πυρκαγιάς πραγματοποιούν σήμερα, Τετάρτη (23/07).

Ειδικότερα, το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Στις 19:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Νέο Βουτζά και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κατευθυνθούν προς τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (ΝΑΟΜΑ), όπου στις 20:30 θα ξεκινήσει η κεντρική εκδήλωση με το τρισάγιο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί με πεζοπορία στις 21:30 από το σημείο της κεντρικής εκδήλωσης έως την Αργυρά Ακτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.