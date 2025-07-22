Ανακοίνωση στο facebook εξέδωσε η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή, Przemek Jeziorski που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην Αγία Παρασκευή στις 4 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ο αδερφός του θύματος Łukasz Jeziorski σε μια μακροσκελή του δημοσίευση αφού ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία για το έργο της, στη συνέχεια υποδεικνύει ξεκάθαρα ως εγκέφαλο της δολοφονίας την πρώην σύζυγό του αδερφού του η οποία έχει συλληφθεί από τις Αρχές και χθες κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της.

«Ο αδελφός μου ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας, γιος και αδελφός, καθώς και ένας καταξιωμένος καθηγητής που άγγιξε τις ζωές αμέτρητων φοιτητών», γράφει ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή που γαζώθηκε στη μέση του δρόμου.

Σημειώνεται ότι χθες και μετά την απολογία τους και οι πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή:

«Εκ μέρους εμού και της οικογένειάς μου, θέλω να εκφράσω την βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, τους επαγγελματίες ασφαλείας και όλες τις αρχές που συμμετείχαν στην έρευνα για τη δολοφονία του αδελφού μου. Οι προσπάθειές σας, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή σας στην αποκάλυψη της αλήθειας και στη σύλληψη των υπεύθυνων είναι αξιέπαινες. Είμαστε ευγνώμονες για την άμεση και διεξοδική δουλειά που οδήγησε στις συλλήψεις και στην δικαστική εξέταση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κράτηση και των πέντε υπόπτων, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του Przemek που ήταν η εγκέφαλος της δολοφονίας του.

Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι διαδικασίες του δικαστηρίου αποκάλυψαν ανησυχητικές λεπτομέρειες για τον οργανωμένο χαρακτήρα αυτού του εγκλήματος. Αν και είμαστε ευγνώμονες που η αλήθεια αποκαλύπτεται, οι χειριστικές δικαιολογίες και οι ψευδείς ισχυρισμοί για την ασφάλεια των παιδιών που προβάλλουν οι δράστες είναι οδυνηρό να ακούμε. Ο αδελφός μου, ο Przemek, ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας που αγαπούσε τα παιδιά του άνευ όρων, ένας καθηγητής με ακεραιότητα σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, και δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν – ποτέ.

Ο αδελφός μου ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας, γιος και αδελφός, καθώς και ένας καταξιωμένος καθηγητής που άγγιξε τις ζωές αμέτρητων φοιτητών. Η απώλειά του αφήνει μια βαθιά πληγή στις καρδιές μας. Τίποτα δεν μπορεί να τον φέρει πίσω, αλλά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι λογοδοτούν και ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα λειτουργεί, μας προσφέρει κάποια παρηγοριά στην περίοδο του πένθους μας.

Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό για εμένα και τη μητέρα μου είναι η ευημερία και η ασφάλεια των παιδιών του Przemek – των εγγονιών της, της ανιψιάς και του ανιψιού μου. Η υγεία και το μέλλον τους είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα περιβάλλονται από αγάπη και σταθερότητα μετά από αυτή την αδιανόητη τραγωδία. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα προξενεία των ΗΠΑ και της Πολωνίας στην Αθήνα και με τους νομικούς μας εκπροσώπους για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα των παιδιών προστατεύονται. Η διεθνής προσοχή, όσο εκτιμητέα κι αν είναι για την ανάδειξη της υπόθεσης, δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ιδιωτικότητας και της ευημερίας των παιδιών.

Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους όσοι μας στηρίξατε και μας βοηθήσατε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στην αναζήτηση δικαιοσύνης για τον Przemek».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.