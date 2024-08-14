Η φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας από ψηλά

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ομορφοχώρι, έξω από τη Λάρισα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο για να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Οι μαύροι καπνοί από τα υλικά τα οποία κάηκαν σκέπασαν τον ουρανό της Λάρισας σε πολλά σημεία.

Δείτε το βίντεο από ψηλά «κόβει την ανάσα»:

