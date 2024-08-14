Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας από ψηλά- Δείτε βίντεο

 Δείτε βίντεο της φωτιάς στην επιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα

Η φωτιά στο Ομορφοχώρι Λάρισας από ψηλά

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ομορφοχώρι, έξω από τη Λάρισα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο για να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

Οι μαύροι καπνοί από τα υλικά τα οποία κάηκαν σκέπασαν τον ουρανό της Λάρισας σε πολλά σημεία.

Δείτε το βίντεο από ψηλά «κόβει την ανάσα»:  

Πηγή: onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Λάρισα Φωτιά Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark